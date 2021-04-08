بـ4 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن فرص عمل بأكتوبر

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات القطاع الخاص بأكتوبر براتب يصل إلى 4 آلاف جنيه.تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة مهندسين إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على بكالوريوس هندسة إنتاج، وأن يكون حديثي التخرج، ومن سكان الجيزة، وذلك براتب يتراوح من 3500 إلى 4000 جنيه.كما تحتاج الشركة عاملات نظافة، على ألا يزيد عمر المتقدمة لتلك الوظيفة على 25 سنة، وأن تكون من سكان أكتوبر، وذلك براتب يتراوح من 1800 إلى 2000 جنيه، على مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثالثة، 6 أكتوبر، قطعة 69، والتواصل مع المدير المسئول كرستين حنا.