«الصحة»: لقاح كورونا آمن وفعّال للوقاية من الوباء (إنفوجراف)

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال في الوقاية من كوفيد-19، لافتة إلى أنه يتم رصد ظهور أي أعراض جانبية تطرأ على المرضى ومتابعتهم طبيًا حتى يتسنى جمع أكبر قدر من المعلومات حول المأمونية طويلة المدى للقاح.أشارت إلى أنه يتم تسجيل طلبات الراغبين للحصول على اللقاح على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل لحجز لقاح فيروس كورونا "كوفيد-١٩" للفئات المستحقة www.egcovac.mohp.gov.eg، لافتة إلى أنه يمكن الاستفسار عن اللقاح على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.