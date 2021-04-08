وفاة مدير الملاريا وناقلات الأمراض بصحة بني سويف بكورونا

لفظ الدكتور محمد عادل مدير الملاريا وناقلات الأمراض بإدارة المتوطنة بمديرية صحة بني سويف مساء اليوم، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الواسطى المركزي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.ونعت مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة وجميع العاملين بالقطاع، والدكتور محمد عادل مدير الملاريا وناقلات الأمراض بإدارة المتوطنه الذي وافته المنية داخل مستشفى الواسطى المركزي فقيد الكادر الطبي.