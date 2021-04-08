الاستخبارات الأمريكية تحذر من «عالم غير مستقر وبلا قائد»

حذرت وكالات الاستخبارات الأمريكية من عالم غير مستقر وبلا قائد بشكل متزايد في غضون العقود المقبلة، حيث تعيد اتجاهات مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية وتغير المناخ تشكيل الساحة العالمية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، نقلا عن تقرير لمجلس الاستخبارات الوطني.وقال التقرير إن العقود المقبلة ستتميز بعدم التطابق بين التحديات العالمية و"قدرة المؤسسات والنظام على مواجهتها"، وفقا لتقرير بعنوان "الاتجاهات العالمية 2040 عالم مليء بالنزاعات بشكل أكبر".وأوضح التقرير أن النتيجة ستكون "منافسة أكبر على المستويات كافة"، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين.ويشير التقرير الذي ينشر كل أربع سنوات إلى أن الحكومات الوطنية ستضطر إلى "خفض المرونة" في التعامل مع تحديات مثل تغير المناخ في مواجهة أعباء الديون المتزايدة والتنوع المتزايد في قواعد التداول.وأوضح التقرير أن الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي سيواجهان تهديدات من العملات الرقمية مثل بيتكوين.وأشار إلى أن "العملات الرقمية التي تصدر من جهات خاصة ستؤدي إلى تعقيدات في سلوك السياسة النقدية عن طريق الحد من سيطرة الدول على أسعار الصرف والإمدادات النقدية".وقال التقرير إن تغير المناخ سيعزز الانقسامات الاجتماعية داخل الدول وسيؤدي إلى تفاقم التوترات الدولية، وانعدام الأمن المائي، فضلا عن زيادة الضغوط من أجل الهجرة.