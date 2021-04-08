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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التجارة العالمية: قوة المنظمة تستطيع تخفيف التوترات التجارية الدولية

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:11 م
نجوزي أوكونجو إيويالا
نجوزي أوكونجو إيويالا رئيسة منظمة التجارة العالمية،
وكالات
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قال نجوزي أوكونجو إيويالا رئيسة منظمة التجارة العالمية، إن وجود منظمة تجارة عالمية قوية يمكن أن يساعد الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي في حل مشاكلها المشتركة ويقلل الرسوم الجمركية العقابية.

وأعربت أوكونجو إيويالا التي كانت تتحدث أمام حلقة نقاشية استضافها صندوق النقد الدولي عن أملها في توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى حل تفاوضي لنزاعاتهما بشأن الدعم الحكومي لشركتي صناعة الطائرات الأمريكية بوينج والأوروبية أيرباص، وكذلك الرسوم على الصلب والألومنيوم.

ونقلت وكالة بلومبرج عن أوكونجو-إيويالا القول إن "حل هذه المشكلات سيكون مهما لازدهار التجارة حول العالم"، مضيفة أن الأمرين اللذين يحرمانها من النوم أثناء الليل هما غياب العدالة في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدول الفقيرة، والتفاوت بين الاقتصادات الغنية والفقيرة في القدرة على التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وقالت إن منظمة التجارة العالمية تستطيع المساعدة في توزيع اللقاحات من خلال العمل على توفيرها بصورة أكبر، وتقليل القيود على تصديرها والعمل مع الشركات المصنعة من أجل زيادة الإنتاج.

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