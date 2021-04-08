أمريكا تجدد تأكيدها للأردن على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم الخميس و"جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة تجاه الشراكة الاستراتيجية مع الأردن".وأضاف المتحدث نيد برايس أن بلينكن أشاد بالملك على "قيادة الأردن الراسخة التي تعمل على تشجيع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".