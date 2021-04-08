«التضامن»: ميكنة كل خدمات الوزارة بحلول ديسمبر 2021

وجّهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية لكل الجمعيات الأهليّة التي شاركت في مواجهة تداعيات الجائحة.أضافت القباج، خلال مؤتمر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان "حقوق الانسان بناء عالم ما بعد الجائحة"، أن الوزارة تتجه نحو الرقمنة وفي ديسمبر 2021 ستكون كل خدمات الوزراة مميكنة سواء على مستوى الديوان أو على مستوى المحليات.. لافتة إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة حتى تضمن الوزارة وصول خدماتها للفئات المستهدفة بشكل كامل بما يحقق العدالة الاجتماعية.أشارت إلى أن الوزارة أطلقت أيضا البوابة الإلكتورنية للاستعلامات والشكاوى في جميع برامجها بحيث لا يكون هناك احتياج للتوافد على الوزارة أو الإدارات.أضافت أن الوزارة أطلقت منصة التواصل التفاعلي Rapidpro، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، كما أن الاستثمار في البنية التحتية للمكاتب البريدية ساعد في منع اكتظاظ المواطنين لصرف المعاشات أو تكافل وكرامة، مضيفة أن جائحة كورونا ساهمت في الاسراع بخطوات الميكنة والربط الشبكي.