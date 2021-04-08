محافظ مطروح يتابع تركيب أجهزة المناظير بمستشفى العام

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استلام وتركيب أجهزة مناظير (منظار جراحة عامة لعدد من التخصصات الطبية تشخيصي وعلاجي)، وتم إهداؤها اليوم من شركة خالدة للبترول لمستشفى مطروح العام بتكلفة 2.6 مليون جنيه في إطار المشاركة المجتمعية الفعالة للشركة.وأشرف الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور وائل نبيل عميد كلية طب الإسكندرية بالإشراف على تركيب المنظار، والذي سيساهم في الإسراع بتشخيص العديد من الحالات المرضية.يأتي ذلك في إطار دعم منظومة الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة مطروح.