رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: صادرات مصر من البطاطس تتجاوز 380 ألف طن

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:54 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
طباعة
تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى حول صادرات مصر من محصول البطاطس خلال الموسم التصديري 2020 2021 وحتى الآن، وجاء في التقرير أن إجمالي صادرات البطاطس بلغ 386572 طنا على النحو التالي.

دول الاتحاد الأوروبي 144620 والدول العربية 114991 وبعض الدول الأجنبية الأخرى 7672 أما صادرات مصر لدولة روسيا من البطاطس تضاعفت هذا العام وبلغت نحو 119288 طنا حتى الآن.

في سياق متصل، أكدت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس انه في طار توجيهات وزير الزراعة، فإن معامل المشروع تعمل طوال أيام الاسبوع على مدى الساعة لسرعة الانتهاء من فحص عينات التصدير والسوق المحلية.

كما أن وحدة الرصد والمتابعة بالمشروع تقوم بمتابعة الحصاد والإنتاجية لجميع البيفوتات المزروعة داخل المناطق الخالية من العفن البنى في البطاطس؛ كذلك تتابع صحة وجودة المحصول والتواصل مع المصدرين في حالة ظهور أي مشكلة في أى مكان داخل البيفوتات المزروعة وهى الخدمة التى أشاد بها الجميع.

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

رابط تسجيل تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

قالوا علينا «دهابة».. «الدستور» تخترق عالم التنقيب عن الذهب في الصعيد (فيديو)

منوعات

الأمير وليام يستعد لمنح أخيه هاري فرصة أخيرة لإثبات ولائه لعائلته

علماء أمريكيون يطورون اختبارا لتشخيص الاكتئاب ثنائي القطب

حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

«امرأة تزني مع كبش».. الحقيقة وراء خرافة عبادة المصريين القدماء للحيوانات

«هذه حكايته مع الصحافة».. سعيد شيمي يحكي أسرار سامي السلاموني

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

ندوة تثقيفية احتفالا بيوم الصحة العالمي في متحف قصر المنيل