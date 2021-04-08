«الزراعة»: صادرات مصر من البطاطس تتجاوز 380 ألف طن

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى حول صادرات مصر من محصول البطاطس خلال الموسم التصديري 2020 2021 وحتى الآن، وجاء في التقرير أن إجمالي صادرات البطاطس بلغ 386572 طنا على النحو التالي.دول الاتحاد الأوروبي 144620 والدول العربية 114991 وبعض الدول الأجنبية الأخرى 7672 أما صادرات مصر لدولة روسيا من البطاطس تضاعفت هذا العام وبلغت نحو 119288 طنا حتى الآن.في سياق متصل، أكدت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس انه في طار توجيهات وزير الزراعة، فإن معامل المشروع تعمل طوال أيام الاسبوع على مدى الساعة لسرعة الانتهاء من فحص عينات التصدير والسوق المحلية.كما أن وحدة الرصد والمتابعة بالمشروع تقوم بمتابعة الحصاد والإنتاجية لجميع البيفوتات المزروعة داخل المناطق الخالية من العفن البنى في البطاطس؛ كذلك تتابع صحة وجودة المحصول والتواصل مع المصدرين في حالة ظهور أي مشكلة في أى مكان داخل البيفوتات المزروعة وهى الخدمة التى أشاد بها الجميع.