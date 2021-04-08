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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:15 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أعلنت هيئة ميناء دمياط بيانًا قالت فيه إن الميناء استقبل اليوم الخميس، 29 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25236 طن تشمل: 2502 طن فوسفات و10000 طن برادة حديد و5500 طن يوريا و394 طن ايثانول و1300 طن اسمنت معبأ و5340 طن مولاس و200 طن بصل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57938 طن تشمل: 16000 طن فول صويا و4800 طن كسب فول صويا و10000 طن برادة حديد و1581 طن خشب زان و8686 طن ابلاكاش و1802 طن خردة و10793 طن فول و4276 طن عدس.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1678 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس وفاصوليا وبسلة وطماطم وفلفل وقرنبيط وورق عنب وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( كركديه وبرسيم وثوم وبصل ) وفواكه ( فراولة وبرتقال ومندرين ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات ولبنان ومالطا واوكرانيا وبلجيكا وسنغافورة واسبانيا وايطاليا وانجلترا وهولندا وروسيا والصين والهند وامريكا وسنغافورة.
بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 203 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1323 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 60494 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 163074 طنا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1323 طن قمح متجه إلى صوامع بنى سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4535 شاحنة.

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