رئيس «مستثمري سوهاج» يؤكد أهمية تطوير جودة الصناعة المحلية

أكد المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أهمية تطوير جودة الصناعة المحلية خلا الفترة المقبلة كى تواكب التطور الذي يشهده العالم.وأضاف الشندويلي لــ"الدستور"، أن تطور الصناعة يأتي من تطوير التعليم الفني، لافتًا إلى أن هذا القطاع له دور كبير ومؤثر في النهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدًا أن اتحاد المستثمرين يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا القطاع لأنه هام وحيوي.وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن كل جمعية تابعة للاتحاد تقوم بعمل دورات تدريبية للطلاب في المدارس والمعاهد الفنية داخل مصانعهم للتدريب على استخدام أحدث الآلات والمعدات لمواكبة سوق العمل ويستطيع النزول الي العمل مباشرة بعد الدراسة.