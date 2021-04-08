حسين السنيني رئيسًا للجنة إدارة صندوق تنمية الثروة الحيوانية بمطروح

أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، قرارا بتكليف المهندس حسين السنيني مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة برئاسة لجنة إدارة صندوق تنمية الثروة الحيوانية للإسراع في تنفيذ خطة عمل الصندوق.جاء ذلك عقب مؤتمر توقيع برتوكولات التعاون اليوم بين المحافظة ومركز بحوث الصحراء والجمعية المركزية وجمعية الرامس لتنمية المراعى، بمبلغ 2 مليون جنيه لإدارة صندوق تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة كقروض عينية دوارة لتنمية الثروة الحيوانية والخدمات الرعوية.