«مابقتش شبهي».. محمد محيي يحتفل بأحدث أعماله الغنائية (صور)

احتفل المطرب محمد محيي بنجاح أحدث أعماله الغنائية المصورة بعنوان بعنوان "مابقتش شبهي".وحضر المؤتمر الصحفي صناع الأغنية كل من الشاعر الغنائي مصطفى مرسى والملحن مدين والموزع الموسيقي بيرم، والمخرج نبيل مكاوي.وأعرب محمد محيي عن سعادته البالغة بنجاح الأغنية والتي حققت 7 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وكان محيي قد طرح عددًا من أغنياته الجديدة أبرزها "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدي، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقى فهد.