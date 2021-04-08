حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المخدرات بالسلام

قررت نيابة السلام، الخميس، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارًا بتكوين (إسراء. م)، و(أحمد. س) تشكيل عصابي لترويج المواد المخدرة، حيث عثر بحوزتهما على ربع كيلو من مخدر الاستروكس قبل ترويجها، حيث أرسلت النيابة المضبوطات للمعمل الجنائى لفحصها وسرعة إعداد تقرير بها.