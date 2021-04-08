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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منح 4 آلاف معلم شهادة الصلاحية اللازمة لنقل شاغلي الوظائف

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:20 م
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي،
نورهان عبدالرحمن
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وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على منح 4133 من أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يعادلها من وظائف الأخصائي الاجتماعى، والأخصائي النفسى، وأخصائى التكنولوجيا، وأخصائى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين استوفوا برامج التنمية المهنية الإلكترونية التى عقدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لنقل شاغلى الوظائف المعلمين وما يعادلها من وظائف إلى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة؛ طبقًا لأحكام القانون رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

أوضح الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين أن القرار ينص على أن يتم نقل أعضاء هيئة التعليم بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها طبقًا للكادر، ويتم نقل معلمى التدريبات المهنية بالتعليم الفنى الصناعى من حملة الدراسات التكميلية والحاصلين على مؤهلات عليا تربوية إلى معلمى (عملى علمى) معًا مع الاحتفاظ بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها، إضافة إلى أنه يتم نقل الأخصائي (نفسى - اجتماعى) إلى (معلم أخصائي) حسب العجز والزيادة.

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