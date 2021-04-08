فريق أطفال بلا مأوى ينقذ طفلة هاربة من أهلها في المنيا

تمكن فريق أطفال بلا مأوى بالمنيا من إنقاذ فتاة في الرابعة عشرة من عمرها بعدما تركت أسرتها بمحافظة أسيوط هربا من قسوة زوجة الأب، فتوجهت إلى مدينة المنيا بحثا عن أهل والدتها المتوفية منذ ١٠ سنوات.وخلال جولاته الميدانية في شوارع المدينة في إطار خطة البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلامأوي الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، عثر فريق أطفال بلا مأوي علي الفتاة أثناء تواجدها على الرصيف بشارع الكورنيش وبحوزتها كيس بداخله بعض متعلقاتها الشخصية، وبمتابعتها تبين أن عمرها 14 عاما وتدعى (شهد. ض. ص) وتعاني من التفكك الأسرى وسوء معاملة زوجة أبيها، بعد وفاة الأم منذ 10 سنوات والأب متزوج بأخرى ولها 3 أبناء ذكور منها ويتركها معها ويذهب للعمل بالقاهرة والزوجة لم تحسن معاملتها وتعاملها بقسوة وسخرية لخدمتها بالمنزلولم تجد شهد أمامها سوى الهروب من المعاملة السيئة لتأتي إلى المنيا بحثا عن جدها لأمها التي سمعت من والدها أنه مقيم بمركز سمالوط ويدعى ثابت.وقال مسؤول بوحدة أطفال بلا مأوى بمحافظة المنيا، إنه بمجرد العثور على الفتاة تم التعامل معها وعمل جلسات دعم نفسي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن حتى لا يتم تركها في الشارع بلا مأوى.وحول البرنامج الفتاة لأحد المستشفيات وتم توقيع الكشف الطبي عليها وتبين سلامتها من الأمراض، وتم استخراج قرار من النيابة العامة لنقلها لدار البنات مع محاولة البحث عن جد الفتاة لأمها وحال عدم معرفة الفتاة باسم الجد كاملا من الوصول إليه حتى الآن، كما يتم عمل جلسات إدارة حالة الآن للفتاة في محاولة لإعادة الدمج الأسرى مرة أخرى.