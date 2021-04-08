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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا: 5 آلاف و504 إصابات جديدة بكورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:54 م
إندونيسياكورونا
إندونيسياكورونا
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أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الخميس، تسجيل 5 آلاف و504 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و163 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات صادرة عن فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في البلاد أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد؛ ارتفع بذلك إلى مليون و552 ألفا و880 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض 42 ألفا و227 حالة وفاة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية (أنتارا).

وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من كورونا في إندونيسيا؛ ليصل إلى مليون و399 ألفا و382 شخصا، فيما لا تزال هناك 113 ألفا و570 حالة نشطة.

جدير بالذكر أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا المستجد في جنوب شرق آسيا.

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