«التعاون الخليجي» يناقش سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع رومانيا

بحث الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق- عبر الاتصال المرئي- اليوم الخميس، مع وزير الدولة للشؤون العالمية والإستراتيجيات الدبلوماسية في وزارة الخارجية بجمهورية رومانيا كورنيل فيروتا.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال الاجتماع، حيث جرت مناقشة تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين مجلس التعاون ورومانيا في مختلف المجالات في ضوء مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في فبراير 2019، كما تمت مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.