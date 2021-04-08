رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدنمارك تعتزم نشر قوات خاصة في مالي عام 2022

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:11 م
الدنمارك قوات خاصة
الدنمارك قوات خاصة
وكالات
طباعة
تعتزم الدنمارك نشر نحو مئة من عناصر قواتها الخاصة في مالي مطلع العام المقبل لمؤازرة قوة "تاكوبا" الأوروبية المكلفة مكافحة الجهاديين والتي تقودها فرنسا، وفق ما أعلنت الحكومة الخميس.

وجاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والدفاع أن "التهديد الإرهابي الذي يشكّله تنظيم داعش الإرهابي والقاعدة لا يزال كبيرا".

وتابع البيان أن هذين التنظيمين "يريدان جعل غرب إفريقيا مركزا لنظامهما المتطرف، ولا يمكن أن نسمح بحصول ذلك".

وستنتشر القوات الدنماركية، التي ستضم أيضا ضباطا كبارا وجراحين، مطلع العام 2022، وفق الوزارتين.

كذلك تعتزم كوبنهاغن إرسال طائرة للنقل العسكري لمؤازرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما".

وتحذو الدنمارك في خطوة مؤازرة "تاكوبا" التي أنشئت في مارس 2020، حذو كل من السويد والجمهورية التشيكية وإستونيا، في تلبية طلب فرنسا دعم هذه القوة التي تضم وحدات من القوات الخاصة ومهمتها تدريب القوات المالية وتوسيع نطاق المشاركة في عملية مكافحة التنظيمات الجهادية التي تقودها فرنسا منذ ثماني سنوات في منطقة الساحل.

لكن فرنسا تواجه صعوبات في تأمين دعم فاعل لهذه القوة من كبار شركائها في الاتحاد الأوروبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

وزيرة الصحة: إنتاج 60 مليون جرعة سنويًا من لقاح «سينوفاك» سنويًا


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

قالوا علينا «دهابة».. «الدستور» تخترق عالم التنقيب عن الذهب في الصعيد (فيديو)

منوعات

الأمير وليام يستعد لمنح أخيه هاري فرصة أخيرة لإثبات ولائه لعائلته

علماء أمريكيون يطورون اختبارا لتشخيص الاكتئاب ثنائي القطب

حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

«امرأة تزني مع كبش».. الحقيقة وراء خرافة عبادة المصريين القدماء للحيوانات

«هذه حكايته مع الصحافة».. سعيد شيمي يحكي أسرار سامي السلاموني

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

ندوة تثقيفية احتفالا بيوم الصحة العالمي في متحف قصر المنيل