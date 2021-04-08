«البحث العلمي» و«خريجي الأزهر» تطلقان «نور وبوابة التاريخ» بالبرتغالية خلال رمضان

تستعد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الإثنين القادم، لإطلاق بث مسلسل "نور وبوابة التاريخ" النسخة البرتغالية في البرازيل والدول الناطقة بالبرتغالية طوال شهر رمضان المعظم، حيث تذاع الاحتفالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس إدارة المنظمة، في رسالة عالمية من مصر لأطفال العالم، وللتأكيد على ريادة علماء العرب وأنهم دعاة علم وحضارة، بالتعاون المشترك بين اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، والأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.يشارك بالاحتفالية، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف بكلمه يلقيها نيابة عن فضيلته، الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر أمين عام المنظمة، والسفير وائل أحمد كمال أبو المجد سفير مصر بالبرازيل، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور للأطفال.ومن الجانب البرازيلي: ميلتون ريبيرو، وزير التعليم في البرازيل، الكاردينال دوم أوديلو بيدرو شيرير رئيس أساقفة ساو باولو، الأنبا أغاسون أسقف البرازيل وتوابعها، ورئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "ساوماركوس" في البرازيل، جوليو سيرسون وزير العلاقات الدولية لولاية ساو باولو، على يوسف سكرتير الثقافة ببلدية ساو باولو، الدكتور محمد حسين الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، السفير أنطونيو باتريوتا سفير البرازيل في جمهورية مصر العربية.تنطلق الاحتفالية الاثنين المقبل في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، العاشرة صباحا بتوقيت البرازيل.جدير بالذكر أن مسلسل "نور وبوابة التاريخ"، يستعرض على مدار ثلاثين حلقة، المعلومات الإثرائية والقصص الملهمة لعلماء العرب والمسلمين الأجلاء الذين أثروا العلم وساهموا في النواة الأولي لمختلف العلوم الحديثة باختراعاتهم وأفكارهم ونظرياتهم التي كانت منبرا للعلم وإشعاعا للعالم أجمع، كما ساهمت مجهوداتهم العلمية في تطور الحضارة الإنسانية.المسلسل أعدته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي، بالشراكة مع الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.وتهدف النسخة البرتغالية الموجهة للدول الناطقة بالبرتغالية، إلى توسيع الاستفادة من المسلسل لتشمل كل أطفال العالم، لتعريفهم بالقيم الإنسانية النبيلة، وتعزيز المنهج العلمي لديهم، وتشجيع مواهبهم وتنمية مهاراتهم، بما يطرحه المسلسل من إلقاء الضوء على أهم اكتشافات واختراعات العلماء العرب والمسلمين في شتى العلوم التي أثرت الحياة الإنسانية.