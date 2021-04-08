الأزياء الجلد تتربع على عرش موضة صيف 2021

بدأت فعاليات اليوم الثانى من أسبوع الخياطة الراقية في ميلانو، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات أزياء الجلد المتربعة على عرش الموضة لموسم فصل الصيف لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.حيث حضر قماش الجلد بشكل لافت في مجموعات موسم فصلي الربيع والصيف لعام 2021 على الرغم من أنه قماش سميك يناسب أجواء الشتاء، واستطاع أن يثبت مكانته في المجموعات الصيفة بلمسة ناعمة وألوان متنوعة.تم تقديم بعض تصميمات الجواكيت الجلدية، بتشكيلة جديدة وبألوان مناسبة لموسم فصل الصيف، وتم تقديم البنطلون الجلدي بتصميمات مبتكرة ولافتة فضلا عن الفساتين الجميلة من الجلد بألوان غنية ولافتة تناسب مختلف الأوقات وبرزت البدلات الجلدية من السراويل والتنانير وبلوحة ألوان جريئة.