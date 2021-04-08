أمريكا تقلل من توقعات المحادثات النووية الإيرانية في فيينا

قللت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، من التوقعات إزاء المحادثات الرامية إلى استئناف واشنطن وطهران الامتثال للاتفاق النووي الإيراني، ورجحت أن يعود المبعوث الأمريكي إلى بلاده مع توقف المحادثات في مطلع الأسبوع.وفي حين ردد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس وصف المحادثات بأنها "بناءة"، قال للصحفيين: "مع ذلك، يجب ألا نسمح للتوقعات بأن تتجاوز ما نحن عليه الآن".