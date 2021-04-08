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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بمناسبة الصوم.. تعرف على طقوس القدسات السابق تقديسها

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:24 م
الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا
جرجس صفوت
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أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "طقس خدمة القدسات السابق تقديسها (البرجزماني) ".

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن خدمة القدسات السابق تقديسها (البرجزماني)، أو القداس المعروف بـ“السابق تقديسه”، الذي يقام في أيام الصوم الكبير ما عدا يومَي السبت والأحد، حيث أنه لا يُقام قداس إلهي فى وسط أيام الاسبوع أثناء الصوم، عدا أيام السبت والأحد. لأن الليتورجيا القيامية لا تتفق مع أجواء الصوم الحزينة. إذ أن الليتورجيا هى عمل فصحى وقيامى وطقس فرح.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لذا تُأخذ القدسات من أفخارستيا في القداس الإلهي المقام يوم الأحد للتناول في خدمة القدسات السابق تقديسها. وذلك بأن يُعد الكاهن في القداس الإلهي حَمَل للتناول في القداس، وإذا كان سيقيم قداسين سابق تقديسهما أو ثلاثة يُعد حَمَلا آخر لكل قداس سابق تقديسه. ويضعها جميعها معًا في الصينية المقدسة".

وتابع: "وعند تقديس الخبز والنبيذ (الاستحالة) في قداس يوم الأحد لا يقول: "إجعل هذه الخبزات..." بصيغة الجمع، بل يقول: "إجعل هذا الخبز..." بصيغة المفرد، لأن المسيح واحد. ثم يستخدم حَمَل واحد للتناول في القداس الإلهي، أما الباقي فيعده للتناول في خدمة القدسات السابق تقديسها. وذلك بسكب الدم الإلهي بالملعقة المقدسة على لب الخبز المقدس على شكل صليب، ويقول: "إتحاد وكمال الجسد الطاهر والدم الكريم، آمين". ويتم الاحتفاظ بها كلها فى علبة خاصة فوق المائدة المقدسة.

واكمل:"في خدمة القدسات السابق تقديسها (البرجزماني) عوضًا عن ترتيل الشربيكون، يُرتل: "ها هي الذبيحة السرية تتزيح مُكملة، فلنتقدم بإيمان وشوق انصير شركاء في الحياة الأبدية. هللويا. هللويا. هللويا".

واستطرد:"وخلال الترتيل يحمل الكاهن الصينية المقدسة التي عليها الحَمَل المُكمل بالدم الإلهي وينقل القدسات الإلهية من المذبح إلى المائدة المقدسة وهو مغطى الرأس بالدوار في الكنيسة. وقبل التناول من القدسات الإلهية يقول الكاهن بصوت جهور: "القُدسات السابق تقديسها للقديسين"، وليس "القُدسات للقديسين" كما في القداس الإلهي. ثم يضع في الكأس المقدسة التي تحوي النبيذ الحَمَل المُكمل، ويُناول الشعب المؤمن.

بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

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