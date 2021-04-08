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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

النادي النهري للمحامين يستضيف حفل تأبين الراحل سيد عبد الغني

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:20 م
النادي النهري
النادي النهري
محمد جعفر
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استضاف النادي النهري للمحامين بالمعادي، اليوم الخميس، حفل تأبين الراحل سيد عبد الغني عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وأمين صندوقها والامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ورئس الحزب الناصري.

وحضر الحفل عدد من اعضاء مجلس النقابة العامة والمحامين العرب واعضاء بمجلس النواب وبعض ممثلي الاحزاب والمهتمين بالعمل العام.

وقالت اللجنة المنظمة للحفل، إن الراحل يعد واحدا من أبرز قيادات جيل السبعينيات الذين شاركوا في نضال الأمة العربية لتحرير فلسطين وداعما لحق الشعب في المشاركة السياسية الفاعلة وقد ترأس الراحل الحزب العربي الديمقراطي الناصري وتولي أمانة صندوق نقابة المحامين وشغل منصب الامين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب ورئيس لجنة فلسطين بالاتحاد.

وأضافت: كما شارك في كافة الفاعليات الوطنية والقومية منذ بداية السبعينات وقدم في حياته نموذجا نادرا للعطاء وحب الوطن وخلف إرثا نضاليا مميزا على المستويين العربي والمحلى نقابيا وحزبيا وكانت قضية فلسطين محور نضاله وإهتمامه فضلا عن رقيه الإنسانى وحبه لكل الناس.

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