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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على مواعيد العمل في شركات قطاع الأعمال خلال شهر رمضان

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:47 م
شركة مصر للأسمنت
شركة مصر للأسمنت المسلح،
أسامة الشندويلي
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حددت شركة مصر للأسمنت المسلح، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام نظام العمل خلال شهر رمضان الكريم.

وحصلت "الدستور" على صورة ضوئية لقرار مجلس الإدارة برئاسة المهندس نشأت مرسي بشأن المواعيد حيث اشتملت علي كل من العاملين بالمركز الرئيسي من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الثانية ظهرا.

واشتملت مواعيد العمل للعاملين بقطاع الورش الإنتاجية والمركبات من الساعة الثامنة والنصف حتي الثانية ونصف ظهرا.
فيما اشتملت المواعيد الخاصة بالعاملين بمواقع تنفيذ الأعمال ابتداء من الثامنة حتي الثالثة عصرا.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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