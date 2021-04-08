كل مسلسلات رمضان على Watch iT.. متعة من الإفطار وحتى السحور (فيديو)

رفعت منصة watchit شعار "ما تخليش حاجة تفوتك متعة من الإفطار وحتى السحور"، حيث طرحت المنصة برومو مجمعا لأفضل إنتاجات موسم دراما رمضان 2021، وهو المحتوى الذي تقدمه المنصة لمحبي وعشاق السينما والدراما.تتيح المنصة مسلسلات كبار النجوم والنجمات لمدة 3 شهور وذلك بـ 120 جنيها فقط، ومنها مسلسلات "موسى، ونسل الأغراب، والاختيار 2، وهجمة مرتدة، وكوفيد 25، والنمر، والقاهرة كابول، وضد الكسر، وحرب أهلية، ونجيب زاهي زركش، وبين السما والأرض، وضل راجل، والملك، ولعبة نيوتن، وغيرها من الأعمال المميزة.