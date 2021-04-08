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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كاثوليك مصر يحتفلون بذكرى القديس ديونيسيوس الإسكندري

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:31 م
القديس ديونيسيوس
القديس ديونيسيوس الإسكندري
جرجس صفوت
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احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس ديونيسيوس الإسكندري.

وقال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني إنه ولد ديونيسيوس عام 190م بمدينة الإسكندرية هذا كان ابنا لأبوين على مذهب الصابئة وقد اهتم والده بتعليمه كل علوم الصابئة. لكنه اعتنق المسيحية إذ كان صغيرًا.

وأضاف:"وعرض عليه السجود للأصنام، فامتنع قائلًا: * نحن نسجد لله الآب وابنه يسوع المسيح والروح القدس الإله الواحد". فهدده كثيرا وقتل أمامه جماعة، فلم يردعه شيء من ذلك. فنفاه ثم استعاده من النفي وقال له: بلغنا أنك تنفرد وتقدس فأجابه: "نحن لا نترك صلاتنا ليلا ولا نهارا ". ثم التفت إلى الشعب الذي كان حوله وقال لهم: أمضوا وصلّوا. وأنا وان كنت غائبا عنكم بالجسد فإني حاضر معكم بالروح". فاغتاظ الملك من ذلك وأعاده إلى منفاه.

وتابع: "وظهر في أيام هذا الأب قوم في بلاد العرب يقولون: أن النفس تموت مع الجسد، ثم تقوم معه في يوم القيامة، فجمع عليهم مجمعا وحرمهم. وظهر آخرون على بدعة أوريجانس وسابليوس، ولما كفر بولس السميساطى بالابن، واجتمع عليه مجمع بإنطاكية، لم يستطع هذا القديس الحضور إليه لشيخوخته، فاكتفي برسالة كلها حكمة، بين فيها فساد رأى هذا المبتدع، وأظهر صحة المعتقد القويم. وأكمل سعيه الصالح، وتنيَّح بشيخوخة صالحة في 8 مارس سنة 264 م.، بعد أن أقام على الكرسي الرسولي 17 سنة وشهرين وعشرة أيام.
كاثوليك مصر يحتفلون بذكرى القديس ديونيسيوس الإسكندري
كاثوليك مصر يحتفلون بذكرى القديس ديونيسيوس الإسكندري

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