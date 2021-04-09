عادل حنين: شهر برمودة يُنسب إلى رينو إله الرياح

تحتفل الكنيسة القبطية، اليوم الجمعة، ببداية ثامن أشهر تقويمها القبطي، وهو برمودة.وقال عادل حنين، الحاصل على دبلوم معهد الدراسات القبطية، في تصريحات لـ " الدستور، إن شهر برمودة هو أحد أشهر الصيف في التقويم القبطي، وسُمي بذلك الاسم نسبة إلى الإله "رينو"، إله الرياح القارصة أو إله الموت، ويصور أحيانا بصورة أفعى نسبة إلي رموتة الأفعى المقدسة إله الحصاد لأن فيه تنضج المزروعات، ويقحل وجه الأرض لأنه موسم الحصاد.وأضاف "حنين" أن المصريين يعتبرون شهر برمهات شهر خير، فيقولون في الأمثال "برمودة دق بالعاموده" في إشارة إلى أجواء الحصاد، وأن أشهر ما يتميز به شهر برمودة هو الورد والزهور، والتقويم القبطي هو التقويم الذي كان يسير عليه المصريون قديمًا منذ عهد الفراعنة القدامى، ولا يزال العاملون في مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصري القديم، وهو التقويم الذي حمل فيما بعد لقب تقويم الشهداء الذي تأسس في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس الذي استمات في محاولاته التي باءت بالفشل في محو الديانة المسيحية من العالم.وأعقبه الإمبراطور الروماني قسطنطين الذي اعترف بالديانة المسيحية ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحكم معظم بلدان العالم حينها، ثم جعلها الديانة الرسمية للإمبراطورية فيما بعد.