بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة ترقيات بشركة مصر للألومنيوم

حصلت "الدستور" على أسماء حركة الترقيات في شركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.واشتملت حركة الترقيات على كل من المحاسب محمود عبد الرحمن عمران رئيس قطاع الشئون الادارية، والمحاسب أشرف عبد العزيز رئيس قطاع المراقبة المراجعة الداخلية، والمحاسب هشام عبد الرحمن محمد ذكى رئيس قطاع الخدمات، والمحاسب ايهاب فهمى ابراهيم رئيس قطاع التسويق، والمحاسب محمد احمد عطيه مدير عام العلاقات العامة والإعلام.واشتملت الترقيات أيضا على المحاسب حاتم ابو الوفا محمد الشاذلى مدير عام مراقبة الوقت والإجازات، والمحاسبة عدلية على هاشم سيد مدير عام شئون العاملين، والمحاسب اسامة عبد الباسط سعيد حامد مدير عام المراقبة الداخلية والمحاسب احمد محمد عبد الوهاب اسماعيل مدير عام المراجعة.