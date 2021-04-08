البابا فرنسيس: «الفصح» هو الأهم لإيماننا لأنه عيد خلاصنا

قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، إن عيد الفصح هو أهم عيد لإيماننا لأنه عيد خلاصنا، عيد محبة الله لنا.وأضاف بابا الفاتيكان في تغريدة له عبر حسابه الناطق باللغة العربية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "إنَّ أول طريقة للصلاة من أجل شخص ما هي التحدث إلى الله عنه أو عنها، إذا فعلنا هذا بشكل متواتر ويوميّ لن ينغلق قلبنا أبدًا وسيبقى مفتوحًا على الإخوة، إنَّ الصلاة من أجل الآخرين هي أول طريقة لكي نحبّهم وهي تدفعنا إلى القرب الملموس".و بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك،أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.