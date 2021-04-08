مؤتمر تكويني لكاثوليك «عزبة النخل» في دار القديس جيروم

استقبل مركز القديس چيروم للتكوين الكتابيّ، تحت رعاية صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة وبني سويف للأقباط الكاثوليك، شباب كنيسة السّيّدة العذراء والأم تريز، بعزبة النخل.جاء ذلك برعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطرير الأقباط الكاثوليك بمصر، وشريكه في الخدمة صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية.وجاء الموضوع حول: "مقدّمات في الوحي والإلهام.. وسفر يونان"، وقام بعرض الموضوعات الأب بيّوس، ونيافة الأنبا توماس، كما رافق الشباب حضرة الأب بطرس چوزيف الفرنسيسكانيّ.بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.