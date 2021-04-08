عمرو عبد الجليل شرير دراما رمضان 2021

يطل الفنان عمرو عبد الجليل خلال شهر رمضان المقبل بثلاثة أعمال درامية سيلعب فيها جميعا دور الشخص الشرير.وعلمت "الدستور"، أن عبدالجليل سيقدم دور شخص شرير يقف أمام عمرو سعد ومصطفي شعبان بأحداث مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي يخرجه أحمد خالد موسى.فيما يلعب دور شرير بشكل كوميدي بداخل أحداث مسلسل لحم غزال أمام الفنانة غادة عبد الرازق والذي يصور في لبنان.وشارك بعشر حلقات من مسلسل ريهام حجاج كل ما نفترق، بدور شرير مؤثر في احلامها بطريقه درامية اجتماعية.