انطلاق مؤتمر احتفال محمد محيي بأغنية «مابقتش شبهي»

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للفنان محمد محيي والذي يحتفل فيه بنجاح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مابقتش شبهي".وتعاون محمد محيي في اغنية "مابقتش شبهي" مع كلا من الشاعر الغنائي مصطفى مرسى والملحن مدين والموزع الموسيقي بيرم، والمخرج نبيل مكاوي.وكان محيي قد طرح عددًا من أغنياته الجديدة أبرزها "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدي، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقى فهد.