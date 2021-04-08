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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انطلاق مؤتمر احتفال محمد محيي بأغنية «مابقتش شبهي»

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:07 م
المؤتمر الصحفي للفنان
المؤتمر الصحفي للفنان محمد محيي
حسن أمين
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بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للفنان محمد محيي والذي يحتفل فيه بنجاح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مابقتش شبهي".

وتعاون محمد محيي في اغنية "مابقتش شبهي" مع كلا من الشاعر الغنائي مصطفى مرسى والملحن مدين والموزع الموسيقي بيرم، والمخرج نبيل مكاوي.

وكان محيي قد طرح عددًا من أغنياته الجديدة أبرزها "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدي، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقى فهد.
انطلاق مؤتمر احتفال محمد محيي بأغنية «مابقتش شبهي»
انطلاق مؤتمر احتفال محمد محيي بأغنية «مابقتش شبهي»
انطلاق مؤتمر احتفال محمد محيي بأغنية «مابقتش شبهي»
انطلاق مؤتمر احتفال محمد محيي بأغنية «مابقتش شبهي»
انطلاق مؤتمر احتفال محمد محيي بأغنية «مابقتش شبهي»
انطلاق مؤتمر احتفال محمد محيي بأغنية «مابقتش شبهي»

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