رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«السياسة النقدية»: جائحة كورونا ستزيد حدة الفقر في العالم

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:06 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
قالت اللجنة الدولية للسياسة النقدية والمالية التي تعمل كهيئة استشارية لصندوق النقد الدولي إن الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد "يمكن أن تسبب زيادة في حدة الفقر وانعدام المساواة" في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان اللجنة التي ترأسها ماجدلينا أندرسون القول إن نقاط الضعف المالي يمكن أن تمثل مخاطر، إذا اشتدت الأحوال المالية العالمية بسرعة.

ودعت اللجنة صندوق النقد الدولي إلى تقديم مقترح شامل بشأن المخصصات الجديدة العامة البالغة قيمتها 650 مليار دولار لحقوق السحب الخاصة بهدف "المساعدة في تلبية الاحتياجات العالمية طويلة المدى بشأن الاحتياطيات المالية التكميلية، مع تحسين معايير الشفافية والمحاسبة في تسجيل هذه المخصصات واستخدامها".

كما دعت اللجنة الصندوق إلى استكشاف كيفية تقديم المزيد من الدعم للدول منخفضة ومتوسطة الدخل الأشد عرضة للمخاطر من خلال مواصلة البحث عن طرق اختيارية لمساعدة هذه الدول في التعافي في الوقت نفسه سيواصل أعضاء اللجنة العمل من أجل تعزيز ممارسات شفافية الديون سواء لدى الدول المدينة أو لدى الدائنين، ولدى القطاعين العام والخاص ودعم جهود الدول الرامية إلى الإبقاء على مستويات الدين في الحدود المقبولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

وزيرة الصحة: إنتاج 60 مليون جرعة سنويًا من لقاح «سينوفاك» سنويًا

«المصري للفكر والدراسات» يطلق توصيات مواجهة تداعيات كورونا على حقوق الإنسان

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الأمير وليام يستعد لمنح أخيه هاري فرصة أخيرة لإثبات ولائه لعائلته

علماء أمريكيون يطورون اختبارا لتشخيص الاكتئاب ثنائي القطب

حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

«امرأة تزني مع كبش».. الحقيقة وراء خرافة عبادة المصريين القدماء للحيوانات

«هذه حكايته مع الصحافة».. سعيد شيمي يحكي أسرار سامي السلاموني

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

ندوة تثقيفية احتفالا بيوم الصحة العالمي في متحف قصر المنيل