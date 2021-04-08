رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ2000 جنيه.. القوى العاملة تطلب عمال إنتاج ومخازن للعمل بأكتوبر

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:41 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان،
دعاء جابر
طباعة
أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الصناعات الغذائية بأكتوبر براتب 2000 جنيه.

تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 100 عامل إنتاج، على ألاّ يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 35 سنة، و20 عامل مخازن، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 30 سنة، وأن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصلا على مؤهل متوسط.

وتحتاج الشركة 20 عامل خدمات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يقرأ ويكتب، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثالثة، 6 أكتوبر، والتواصل مع المدير المسئول ميشيل جرجس، أو خالد حمدي.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

«المصري للفكر والدراسات» يطلق توصيات مواجهة تداعيات كورونا على حقوق الإنسان

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الأمير وليام يستعد لمنح أخيه هاري فرصة أخيرة لإثبات ولائه لعائلته

علماء أمريكيون يطورون اختبارا لتشخيص الاكتئاب ثنائي القطب

حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

«امرأة تزني مع كبش».. الحقيقة وراء خرافة عبادة المصريين القدماء للحيوانات

«هذه حكايته مع الصحافة».. سعيد شيمي يحكي أسرار سامي السلاموني

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

ندوة تثقيفية احتفالا بيوم الصحة العالمي في متحف قصر المنيل