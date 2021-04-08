بـ2000 جنيه.. القوى العاملة تطلب عمال إنتاج ومخازن للعمل بأكتوبر

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الصناعات الغذائية بأكتوبر براتب 2000 جنيه.تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 100 عامل إنتاج، على ألاّ يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 35 سنة، و20 عامل مخازن، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 30 سنة، وأن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصلا على مؤهل متوسط.وتحتاج الشركة 20 عامل خدمات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يقرأ ويكتب، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثالثة، 6 أكتوبر، والتواصل مع المدير المسئول ميشيل جرجس، أو خالد حمدي.