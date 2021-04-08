ملفات حقيقية.. تامر مرسي يشوق الجمهور لـ«الاختيار 2»

أعلن المنتج تامر مرسي عن طرح البرومو الرسمي لمسلسل "الاختيار 2" والمنتظر انطلاق عرضه في شهر رمضان المقبل بعد ساعات قليلة بعدما انتهى من تصويره بيتر ميمي صباح اليوم الخميس.وكتب "مرسي" عبر حسابه على "فيسبوك": "ملحمة الاختيار ٢ المنتظرة حكايات من ملفات حقيقية عشناها، رمضان 2021 إن شاء الله على أون".المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار ومن إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان.