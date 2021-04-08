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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأب بيشوي عبد المسيح ينظم «لقاء تدريبي» بمركز سيتي الإسكندرية

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:04 م
لقاء تدريبي
لقاء تدريبي
جرجس صفوت
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نظم قسم التأهيل المرتكز على المجتمع بمركز سيتى الإسكندرية، تحت إشراف الأب بيشوي عبد المسيح مدير المركز، بعمل لقاء تدريبى لأصدقاء وأخوات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك بمشروع السيوف.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه احتوى اللقاء على العديد من الفقرات الترفيهيه، والتعليمية، وذلك من خلال العديد من الألعاب.

بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

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