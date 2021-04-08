تكريم الأب أنطوان توفيق بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

كرم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، الأب أنطوان توفيق، مدير مدرسة سانت كاترين، حيث أنها تُعد أقدم مدرسة كاثوليكية بالإسكندرية.كما تم اختياره كأكثر الشخصيات المؤثرة والمبدعة فى خدمة المجتمع لعام 2020 ولما يبذله من جهد وعطاء لتحقيق أرفع النتائج علي جميع المستويات، وأيضًا تم الاحتفال بحضور نخبة من الشخصيات العامة.قالت الكنيسة في بيان لها إن ذلك ضمن إطار حرص الدولة على تكريم الشخصيات التي تلعب دورًا مؤثرًا في جميع المجالات، خاصة مجال التربية والتعليم التي تمثل قدوة طيبة يُحتذى بها.بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.