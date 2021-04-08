عبدالرحيم طايع يكتب: عزة الحسينى.. سيدة السينما الإفريقية

ارتبط اسم السيدة عزة الحسينى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية «Luxor African Film Festival» ارتباطًا وثيقًا، ذلك المهرجان السينمائى العالمى الذى يقام فى مدينة الأقصر والذى تأسس عام ٢٠١٢، حيث عرفها كثيرون من خلال عملها كمديرة له فوق ما عرفوها كممثلة ومخرجة وناشطة ثقافية وفنية فى مجال المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجالى الثقافة والفن.عزة الحسينى كانت صاحبة فكرة المهرجان، ومعها الكاتب والسيناريست سيد فؤاد، وقد راودتهما الفكرة، حين راودتهما، لسببين جوهريين، أولهما غياب السينما الإفريقية عن المشهد المصرى، وهو ما لا يليق ببعدنا الإفريقى الأصيل المتجذر فى القارة السمراء، وثانيهما خلق حدث ثقافى وفنى كبير يناسب حضارة الأقصر الفرعونية العظيمة، وهى المدينة المصرية الأثرية العالمية التى تفتقد ساحتها المجيدة مثله.وُلدت السيدة فى القاهرة وحصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال عام ١٩٨٨، وبكالوريوس المعهد العالى للسينما عام ١٩٩٠، ومن بين ما يذكره لها التاريخ أنها قامت بإدارة وإخراج موسم الفنون المستقلة لأربعة أعوام متعاقبة، وهى عضو ائتلاف الثقافة المستقلة أصلًا، ولها- كما تقول المعلومات المتوافرة عنها- خبراتها الباذخة فى مجال التنظيم والمشاركة فى العديد من الأحداث الوطنية والدولية المتصلة بمجالها، وكذلك مشاركاتها الواسعة المؤثرة فى حلقات النقاش والبحث التى يقدمها تيار الثقافة المستقل.عدم معرفة الناس بها من خلال اشتغالها بالتمثيل والإخراج، أعنى غير المتخصصين طبعًا، لا يعنى البتة أنها خافتة الصوت فى النطاقين المعتبرين، قدر ما تلفت الأنظار إلى انصرافها، مع الوقت، إلى الشق الإدارى من المسائل التى ارتبطت بها فوق انصرافها إلى الشق المباشر البارز منها، وإلى تركيزها على الجانبين الكُلّيين من التوعية والتنوير فوق تركيزها على الممارسة الفنية الشخصية، وللإنصاف فإن هذا معنى قيمى يعكس نباهتها تجاه الناقص بزوايانا الإبداعية، ويعكس فى عمقه عطاءها الجزيل ماحيًا صفة الأنانية من صفحتها، وعلى كل حال هى ممثلة قديرة لمن شاء أن يتابع أدوارها مجددًا «سأثبت فى نهاية المقال قائمة بأعمالها»، وهى مخرجة قديرة بالمثل وأعمالها بدائرة الإخراج، كفيلة بالحديث المشبع عنها.على مستوى الرصد، لا يجد المتابع اليقظ أحدًا يطعن فى السيدة من أية جهة، أو يشكك فى إخلاصها لعملها وصدقها فيما تقوله باستمرار وتسعى إليه سعيًا حثيثًا فى الميادين التى تعرفها كما تعرف نفسها وزيادة، حريصة على الوجود خلف الكاميرات لا أمامها، مضحية بشهرة أعرض وثروة أكبر، فسماتها الخارجية الهادئة الرزينة الوقور بمثابة مرآة تضع أمام الناس صورة فعلية لدواخلها الشبيهة، وقد عاملها الفنانون والمثقفون سنوات طويلة وعاينوا حكمتها وجربوا منهجها وطريقتها؛ فما وجدوا فيها أدنى مما تشير إليه هذه السمات الرفيعة الراقية وربما وجدوا الأرفع والأرقى.يقول القائل الواعى بثقة: لا بديل عن عزة الحسينى لمهرجان السينما الإفريقية؛ فمن مثلها يخبر دروب المهرجان ويحيط بكل بواديه وخفاياه؟ ومن مثلها يملك كل هذا التواضع الأخاذ والبشاشة الآسرة؟ ومن غيرها بوسعه أن يحل المشكلات الصعبة ويناطح المعضلات العويصة؟ ومن دونها بيده مفاتيح المغاليق؟ ومن سواها لديه خاصية تذويب الفوارق بين المجتمعين؟.. لكنها، مع ذلك، لا تتمسك بالمنصب الإدارى السنوى المعتاد إلا لإحساسها أنها قادرة عليه. فمن يعرفونها حقًا يعرفون أنها الزاهدة فيما تتولاه ما لم تستطعه.تستحق السيدة القديرة، وهذا حالها، أن تنال اللقب الذى عنونت به المقال «سيدة السينما الإفريقية» وهى المصرية البيضاء الألقة، لأنها صاحبة الفكرة كما سبقت الإشارة، ولأنها تتجلى كعروس، أكثر ما تتجلى وبكل لباقة ولياقة، مع الحدث الدورى جليل الشأن.من أعمالها المسرحية كممثلة: فراشة الأميرة الحمراء، حاصل الضرب والقسمة، ملك وكتابة «١٩٩٨»، التليفزيونية: حدوتة بعد النوم «١٩٧٩»، يوميات امرأة عصرية- فيلم «١٩٨٧»، خمسة خمسة «١٩٨٧»، هى وغيرها «١٩٩٠»، ليالى الحلمية- الجزء الثالث «١٩٩٠»، أبناء الغربة- سهرة تليفزيونية «١٩٩٠»، رجل آيل للسقوط «١٩٩١»، ليالى الحلمية- الجزء الرابع «١٩٩٢»، عودة السيد- سهرة تليفزيونية «١٩٩٥»، أوراق مصرية- الجزء الأول «١٩٩٨»، والسينمائية: قانون إيكا، أبوخطوة «١٩٩٨»، أيام السادات «٢٠٠١»، النعامة والطاووس «٢٠٠٢»، جريمة الإيموبيليا «٢٠١٨»، البرامجية: حياتى «١٩٨٨»، جدو عبده راح مكتبته- فوازير «١٩٨٨»، وفى المونتاج: أبوكرتونة «١٩٩١».