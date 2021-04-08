«على رأي المثل».. برنامج للأطفال بإيبارشية المنيا

يقدم مكتب التعليم المسيحي الإيبارشي، بالتعاون مع المكتب الإعلامي بإيبارشية المنيا برنامج للأطفال بعنوان "على رأي المثل".يعتبر هذا البرنامج دعوة لكافة خدام نشاط التربية الكنيسية والأبناء والبنات المباركين، لمتابعة الحلقات التي ستذاع على صفحة المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك بداية من غدًا، الموافق التاسع من شهر إبريل الجاري.ويأتي ذلك تحت رعاية وصلوات صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.