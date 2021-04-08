حبس شاب متهم بالتحرش بطفلة الزاوية الحمراء 4 أيام

أمرت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، بحبس شاب لاتهامه بالتحرش بطفلة وحاول اغتصابها بمدخل عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بقيام الأهالي بالقبض على شاب حاول اغتصاب طفلة داخل عقار بدائرة القسم وتبين أنه أثناء دخول طفلة 9 سنوات لإحدى العقارات تبعها المتهم وحاول التحرش بها واغتصابها، فتمكنت من الهروب منه.كشفت التحريات أن الشاب حاول الهروب، لكن الأهالي تمكنوا من القبض عليه وإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وتم اقتياده لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو تظهر فيه طفلة عمرها نحو 9 سنوات، ثم يقوم شاب فى العشرينيات من العمر بالتسلل خلفها، والدخول إلى العقار وبعدها تخرج الطفلة مسرعة ويحاول المتهم الهروب، لكن الأهالي يعترضون طريقه، ويتمكنون من ضبطه وتم إبلاغ الشرطة التي انتقلت لمكان الواقعة.تحفظ رجال المباحث على المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، واعترف بارتكابه الواقعه.