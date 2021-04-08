بائعو الفوانيس: الأسعار متفاوتة والإقبال متوسط

أيام قليلة ويهل علينا شعر رمضان المبارك، والذي استعدت له أسواق الإسكندرية وتحديدا بمنطقة وسط البلد، لتضاء الأضواء المبهجة وتعلق الفوانيس باختلاف أاشكالها وألوانها وتعلوا الأغاني الرمضانية من معظم محلات المنطقة.ترصد "الدستور" بهجة الأجواء الرمضانية بمنطقة المنشية بوسط الإسكندرية ومدى إقبال الزبائن على شراء الزينة الرمضانية بتفاوت أسعارها.يقول ممدوح أحمد، أحد الباعة، إن الأسعار للزينة الرمضانية تتفاوت باختلاف الحجم والشكل، ففانوس رمضان يتراوح سعره من ١٠ جنيهات لـ ٨٠٠ جنيه، ليكون هناك تنوع في الفئة السعرية متاحه للزبائن كما يشاءون.يضيف سعد مصطفى، أحد الباعة، أن "بوكس رمضان" هو أحدث الابتكارات للهدايا الرمضانية ليكونه الزبون كما يشاء وهو متفاوت في السعر على حسب عدد الهدايا التي يحويها الصندوق، لتعد هدية قيمة متفاوته السعر.وعن الإقبال قال عادل محمد أحد الباعة، أن الإقبال هذا العام متوسط وهو ما نحاول تداركه، خاصة بعد ضياع موسم رمضان للعام الماضي بسبب جائحة كورونا، ولكن هذا عكس الطبيعي من الإقبال في الأعوام السابقة.