تعرف على آثار «دير الرايثو» بسيناء (صور)

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "آثار دير الرايثو"، بمناسبة أحد القديس يوحنا السلمي (كاتب سُلم الفضائل) في 11 أبريل 2021.وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الاسم "رايثو" وهو الاسم القديم لمدينة طور سيناء باليونانية، وقد عُرِّب باسم "راية". وفيها يوجد آثار "دير الرايثو"، والذي يعرف حاليًا باسم "دير الوادي".وأضاف:"بني دير الريثو فى عهد الإمبراطور جستنيان فى القرن السادس الميلادي. وهو الدير الذي طلب رئيسه يوحنا من القديس يوحنا رئيس دير جبل سيناء (القديسة كاترين) أن يكتب إرشادات للرهبان، بصورة واضحة ومنظّمة ومقتضبة وما هو ضروري لنوال مقتبلي الحياة الملائكية الخلاص.وتابع:"تخطيط الدير، مستطيل 92 م طولًا 53 م عرضًا له سور دفاعى عرضه متر ونصف المتر وتخترقه ثمانية أبراج مربعة ويحوى أربع كنائس ومعصرة زيتون من حجر الجرانيت الأسود وبئر للمياه أسطوانية الشكل ورحى لطحن الحبوب يجاورها فرن مستدير لعمل الخبز.واختتم:"ويحوى 96 حجرة تقع خلف سور الدير على طابقين وهذه الحجرات بعضها قلاليات للرهبان والأخرى حجرات للمسيحيين الوافدين للدير للإقامة فترة بالدير وزيارة الأماكن المقدسة بالطور قبل التوجه إلى دير القديسة كاترينا ثم إلى القدس.