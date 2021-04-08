مايا مرسي تشكر والدة خالد النبوي: «عرفتي تربي راجل»

شكرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدة الفنان خالد النبوي بعد مشاركته في حفل نقل المومياوات الملكية.وكتبت عبر حسابها بموقع «فيسبوك»: «كل الناس بتشكر في اختيار خالد النبوي للمشاركة في موكب المومياوات الملكية، أنا بشكر الأم اللي اتربى على إيدها راجل مصري محترم.. خالد النبوي».وتابعت: «سنوات ونحن نتابع المصداقية في حملات التوعية التي يقودها ضد التحرش وتوجيه رسائل للرجال وأن احترام المرأة احترام لنفسه ومجتمعه وبلده».وأشادت بدور الفنان خالد النبوي في حملاته التوعوية التي قادها للتصدي للتحرش والدفاع عن حقوق المراة، مشيرة إلى أن الفنان لابد أن تكون رسالتة الأمانة والتوعية.