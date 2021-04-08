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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مستثمر: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في خفض نسب البطالة

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:49 م
المهندس علي حمزة
المهندس علي حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري
أسماء إبراهيم
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قال المهندس علي حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الهامة في الاقتصاد المحلي.

وأضاف حمزة لــ"الدستور"، أن الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعاملت مع هذا القطاع بطريقة عظيمة من خلال توجيه البنك المركزي المصري بإطلاق المبادرات التشجيعية لأصحاب تلك المشروعات ساعدت في عملية الإنتاج وعدم التوقف.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن هذا القطاع له تأثير قوي جدا في خفض نسب البطالة وتوفير فرص عمل ملائمة للشباب حديثي التخرج.

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