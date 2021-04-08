مستثمر: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في خفض نسب البطالة

قال المهندس علي حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الهامة في الاقتصاد المحلي.وأضاف حمزة لــ"الدستور"، أن الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعاملت مع هذا القطاع بطريقة عظيمة من خلال توجيه البنك المركزي المصري بإطلاق المبادرات التشجيعية لأصحاب تلك المشروعات ساعدت في عملية الإنتاج وعدم التوقف.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن هذا القطاع له تأثير قوي جدا في خفض نسب البطالة وتوفير فرص عمل ملائمة للشباب حديثي التخرج.