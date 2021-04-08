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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3510 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:27 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، اليوم الخميس، إلى 489428 بعد تسجيل 3510 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى6549 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سجل ارتفاعا قياسيا منذ بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين.

كما سجل عدد الوفيات ارتفاعا قياسيا، وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، وبلغ العدد الإجمالي للذين تلقوا جرعة واحدة حتى اليوم 183173 وعدد الذين تلقوا جرعتين 98603.

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