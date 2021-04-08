خفّف أوجاع المصريين: كيف دعّم «تحيا مصر» القطاع الطبي؟

منذ تدشين صندوق تحيا مصر في 2014 وكان له دور كبير في دعم القطاع الطبي في مصر، فكان أول من دشن حملات جابت قرى ومدن الجمهورية للقضاء على فيروس C، كما نظم حملات أخرى استهدفت الأمراض المتوطنة وحملات لعلاج أمراض العيون.«الدستور» في السطور التالية تستعرض دور صندوق تحيا مصر في دعم القطاع الطبي.مرضى الكلىتخفيف آلام مرضى الكلى هدف سعى صندوق "تحيا مصر" إلى تحقيقه من خلال عدة مبادرات دعمها، ولم يكتف الصندوق بتوفير أجهزة للغسيل الكلوي، فقط، بل وضع خطة لمحاربة انتشار أمراض الكلى في مصر، فقام بتوفير 1000 وحدة غسيل كلوي لمواجهة ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الكلى على 3 مراحل على مستوى الجمهورية.كما عمل على متابعة مرضى الكلى من خلال 3 مراحل، فوفر 1000 جهاز غسيل كلوي للبالغين والأطفال ليتم توزيعها على جميع المحافظات، كما سعى لرفع الوعي بالمرض وتطوير برامج لتوعية المواطنين بمخاطر أمراض الكلى وطرق تجنبها، وساهم في الكشف المبكر عن المرض من خلال تطوير برنامج قومي للتحليل السريع لوظائف الكلى.ودشّن صندوق تحيا مصر مبادرة كلنا جنبك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي.وسعى الصندوق من خلال مبادرة كلنا جنبك التي دشنها في نوفمبر العام الماضي إلى توريد 1500 ماكينة و1000 كرسي مريض، بمحافظات الجمهورية، والتي استمرت حتى الآن في عملية التوزيع على المناطق الأكثر احتياجًا.في سبتمبر من نفس العام، أطلق الرئيس مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" تستهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتوفير خدمة فرص اكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا، ما يسهل العلاج والشفاء، والتي دعمها صندوق تحيا مصر، وحتى نوفمبر من نفس العام تم فحص 21 مليونا و500 ألف مواطن.القوافل الطبية الشاملةأطلق صندوق «تحيا مصر» بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، المرحلة التجريبية من القوافل الطبية الشاملة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف القرى الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار تكثيف جهود الصندوق لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.في هذا الإطار، نظم الصندوق بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري قافلة طبية على مدار الـ3 أيام الماضية في قرى جبل شيشة وإقليت والرغامة البلد بمحافظة أسوان، حيث قدمت القافلة خدمة الكشف الطبي في تخصصات الرمد، أطفال، باطنة، جلدية، عظام، نساء وتوليد، فضلا عن تقديم التوعية الصحية وأساليب الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذا الدعم النفسي للأطفال.فيروس Cساهم الصندوق في توفير العلاج لـ250 ألف مريض بفيروس سيمن نوفمبر 2014 وحتى يوليو 2018، بتكلفة 500 مليون جنيه منذ بدء من الحملة فى عام 2014 وحتى 2018.ولم يكتف الصندوق بعلاج فيروس C سواء بالقوافل التي أرسلها للمحافظات أو من خلال مشاركته في حملة 100 مليون صحة، بل شارك في كافة المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها مبادرة نور حياة التي تم إطلاقها في يناير 2019 لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية مستهدفة مليوني مواطن، و5 ملايين تلميذ خلال 3 سنوات وقام الصندوق بتنفيذ المبادرة الرئاسية في 7 فبراير من نفس العام.ونجح في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لنحو 111 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، و599 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية، كما تم إجراء 7 آلاف و975 عملية لعلاج المياه البيضاء وتوفير 59 ألف و855 نظارة طبية للبالغين، وصرف العلاج لـ 49 ألف و850 حالة، كما تم تسليم 62 ألف و804 نظارات لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.