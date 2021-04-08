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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأحد.. كنيسة الروم في مصر تحتفل بالقديس يوحنا السُلمي

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:02 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الأحد الرابع من الصوم 11 أبريل 2021، هو أحد القديس يوحنا السلمي (كاتب سُلم الفضائل).

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يُحتفل بالعيد في كنيسة ومغارة القديس يوحنا السلمي في سيناء، والتي تبعد حوالي 6 كم عن دير القديسة كاترين.

وتابع: "القديس يوحنا السلمي هو ناسك سوري، عاش في دير القديسة كاترين في سيناء، وهو من كبار آباء الكنيسة الشرقية.. كان ثمرة جهد القديس يوحنا كتابا اسمه "السلم"، سمي فيما بعد "السلَّم إلى الله" أو "سلم السماء" أو "درجات الفضائل" أو "السلم المقدسة"، وينقسم إلى ثلاثين درجة، وقد أضحى في الأدب النسكي، مرجعًا كلاسيكيًّا أساسيًّا في أصول الحياة الروحيّة، على مدى الأجيال".

وبدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا، أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.
الأحد.. كنيسة الروم في مصر تحتفل بالقديس يوحنا السُلمي
الأحد.. كنيسة الروم في مصر تحتفل بالقديس يوحنا السُلمي
الأحد.. كنيسة الروم في مصر تحتفل بالقديس يوحنا السُلمي
الأحد.. كنيسة الروم في مصر تحتفل بالقديس يوحنا السُلمي
الأحد.. كنيسة الروم في مصر تحتفل بالقديس يوحنا السُلمي
الأحد.. كنيسة الروم في مصر تحتفل بالقديس يوحنا السُلمي
الأحد.. كنيسة الروم في مصر تحتفل بالقديس يوحنا السُلمي
الأحد.. كنيسة الروم في مصر تحتفل بالقديس يوحنا السُلمي
الأحد.. كنيسة الروم في مصر تحتفل بالقديس يوحنا السُلمي
الأحد.. كنيسة الروم في مصر تحتفل بالقديس يوحنا السُلمي
الأحد.. كنيسة الروم في مصر تحتفل بالقديس يوحنا السُلمي
الأحد.. كنيسة الروم في مصر تحتفل بالقديس يوحنا السُلمي
الأحد.. كنيسة الروم في مصر تحتفل بالقديس يوحنا السُلمي
الأحد.. كنيسة الروم في مصر تحتفل بالقديس يوحنا السُلمي

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