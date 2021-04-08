الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية ينظم زيارة لمتحف الحضارة

الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية ينظم زيارة لمتحف الحضارة
الخميس 08/أبريل/2021 - 10:32 م
محمد الشريفطباعة
نظم مجلس أعمال الأفروأسيوي، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية، اليوم الخميس، يوما ترفيهيا لعدد من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، بزيارة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، للتعرف على التاريخ الأثري الفرعوني القديم والحديث، ملتقطًا عدد من الصور التذكارية مع أطفال الإعاقة الذهنية بالمتحف، كما التقط الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وعدد من الشخصيات العامة.
وأكدت الدكتورة أمل مبدى، رئيس مجلس الاتحاد الرياضي المصرى للإعاقات الذهنية، في تصريح لها اليوم، أن الدول القوية تبنى بفخر وتماسك أبنائها وتوعيتهم بمعالم انتصارات وإنجازات أجدادهم على مر التاريخ، موضحة أن تنظيم اليوم الترفيهي بالتعاون مع مجلس الافروأسيوي لبناء روح الانتماء والعزة لوطننا الغالية، لدى ابنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
كما طالبت دينا طارق رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بمجلس الأعمال الأفروأسيوي، جميع الوزراء المختصين من الشباب والرياضة والتضامن والمؤسسات التعليمية والمدنية، بتنظيم حملات قومية لتوعية الأجيال المقبلة بالتاريخ والحضارة المصرية بمختلف العصور، موكدة أن الاستثماري الانتمائي في أبناء مصر يزيد من التماسك والفخر والانتماء الوطني، متقدمة بالشكر خالد العناني وزير السياحة الآثار، للدكتور احمد غنيم، رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وفيروز يوسف نائب رئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، على تعاونهم في توعية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمعالم التاريخ المصري القديم.
وأكدت الدكتورة أمل مبدى، رئيس مجلس الاتحاد الرياضي المصرى للإعاقات الذهنية، في تصريح لها اليوم، أن الدول القوية تبنى بفخر وتماسك أبنائها وتوعيتهم بمعالم انتصارات وإنجازات أجدادهم على مر التاريخ، موضحة أن تنظيم اليوم الترفيهي بالتعاون مع مجلس الافروأسيوي لبناء روح الانتماء والعزة لوطننا الغالية، لدى ابنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
كما طالبت دينا طارق رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بمجلس الأعمال الأفروأسيوي، جميع الوزراء المختصين من الشباب والرياضة والتضامن والمؤسسات التعليمية والمدنية، بتنظيم حملات قومية لتوعية الأجيال المقبلة بالتاريخ والحضارة المصرية بمختلف العصور، موكدة أن الاستثماري الانتمائي في أبناء مصر يزيد من التماسك والفخر والانتماء الوطني، متقدمة بالشكر خالد العناني وزير السياحة الآثار، للدكتور احمد غنيم، رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وفيروز يوسف نائب رئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، على تعاونهم في توعية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمعالم التاريخ المصري القديم.
الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية ينظم زيارة لمتحف الحضارة
الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية ينظم زيارة لمتحف الحضارة
الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية ينظم زيارة لمتحف الحضارة
الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية ينظم زيارة لمتحف الحضارة
الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية ينظم زيارة لمتحف الحضارة
الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية ينظم زيارة لمتحف الحضارة