الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية ينظم زيارة لمتحف الحضارة

نظم مجلس أعمال الأفروأسيوي، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية، اليوم الخميس، يوما ترفيهيا لعدد من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، بزيارة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، للتعرف على التاريخ الأثري الفرعوني القديم والحديث، ملتقطًا عدد من الصور التذكارية مع أطفال الإعاقة الذهنية بالمتحف، كما التقط الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وعدد من الشخصيات العامة.وأكدت الدكتورة أمل مبدى، رئيس مجلس الاتحاد الرياضي المصرى للإعاقات الذهنية، في تصريح لها اليوم، أن الدول القوية تبنى بفخر وتماسك أبنائها وتوعيتهم بمعالم انتصارات وإنجازات أجدادهم على مر التاريخ، موضحة أن تنظيم اليوم الترفيهي بالتعاون مع مجلس الافروأسيوي لبناء روح الانتماء والعزة لوطننا الغالية، لدى ابنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.كما طالبت دينا طارق رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بمجلس الأعمال الأفروأسيوي، جميع الوزراء المختصين من الشباب والرياضة والتضامن والمؤسسات التعليمية والمدنية، بتنظيم حملات قومية لتوعية الأجيال المقبلة بالتاريخ والحضارة المصرية بمختلف العصور، موكدة أن الاستثماري الانتمائي في أبناء مصر يزيد من التماسك والفخر والانتماء الوطني، متقدمة بالشكر خالد العناني وزير السياحة الآثار، للدكتور احمد غنيم، رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وفيروز يوسف نائب رئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، على تعاونهم في توعية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمعالم التاريخ المصري القديم.