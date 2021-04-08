سليمان يهنئ الليثي برئاسته لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية

وجه المهندس عبد الرحمن سليمان مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية التهنئة إلى الدكتور عمرو الليثي بمناسبة فوزه بمنصب رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية.وقال: "يشرفني بمناسبة انتخابكم مديرا عاما لاتحاد الإذاعات الإسلامية ان أتقدم إليكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة اتحاد إذاعات الدول العربية بأصدق مشاعر التهنئة وأجمل التبارك".وأعرب مدير اتحاد إذاعات الدول العربية عن عميق ابتهاجنا وغامر سعادتنا بهذا التشريف الذي نالكم من قبل رؤساء وممثلي اتحاد إذاعات الدول الإسلامية في الاجتماع السادس لجمعيته العامة حيث وضعوا ثقتهم في شخصكم لتحمل أمانة هذه المنظمة العتيدة خلال فترة بالغة الأهمية في حياة الأمة الإسلامية، وأنه لتكريم مستحق يمثل اعترافًا جليا بما تتحلون به من كفاءة عالية وما تتميزون به من خبرة واسعة في مجال الإعلام السمعي، البصري "خاصة" والإعلام والاتصال بوجه عام.وتابع بأننا على يقين بأن الاتحاد سيشهد في ظل قيادتكم الحازمة دفعا جديدا على نحو يحقق للإعلام السمعي البصري الإسلامي وهيئاته الأعضاء مزيدا من التطور والنماء والإشعاع.وتطلع مدير اتحاد الإذاعات العربية إلى تمتين أواصر التعاون المشترك القائم بين اتحاد إذاعات الدول العربية واتحادكم الموقر فإننا نرجو لكم دوام التوفيق ومطرد النجاح في مهامكم السامية.